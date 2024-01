OM, OL: Salaire, valorisation, les chiffres de Saïd Benrahma sur le mercato

Saïd Benrahma e retour en France ? Au moins deux clubs y pensent.

Deux Olympique sur un même profil. Saïd Benrahma a la cote en Ligue 1, il est suivi de près par l’OM et l’OL désireux de récupérer ce milieu offensif, parti de Nice en 2018. D’abord pour Brentford, puis Newcastle et désormais West Ham où il a été recruté pour près de 23 millions d’euros. De cote justement, il est question à son propos chez les bookmakers anglais et tel que nous l’observions ce jeudi, Marseille tient la corde.

L’OM et l’OL sur le même profil de Saïd Benrahma

A moins que l’opération ne soit trop chère pour les deux duellistes français. Car Saïd Benrahma, 28 ans, est dans la force de l’âge et au « prime » de sa valorisation marchande. Il vaut plus ou moins vingt millions d’euros, selon les estimations des spécialistes de Transfermarkt, comme du Centre international d’étude du sport (CIES), en Suisse. C’est assurément beaucoup, surtout pour l’Olympique de Marseille qui doit veiller aux finances, tenu à la fois par la DNCG et par son actionnaire.

Deux clubs sous surveillance de la DNCG

Pour envisager de recruter l’international algérien, il faudrait trop probablement pour l’OM qu’il cède d’autres éléments en plus Lodi, il est vrai parti avec une plus-value pour les Phocéens. C’est peut-être moins l’indemnité que le salaire qui peut poser problème que le salaire, puisque Saïd Benrahma avoisine les 3,3 millions d’euros brut annuels avec West Ham, quand l’Olympique de Marseille est visé par « l’encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club », sur décision de la Direction nationale de contrôle et de gestion. L’OL, s’il a été épargné cet hiver, n’en est pas moins tout autant sous la menace du gendarme financier du foot français qui l’avait dans son collimateur en début de saison.