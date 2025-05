OM. Le futur logo de l’OM… selon l’IA

L’OM envisage de changer son logo.

Il a passé le seuil des vingt ans en 2024, depuis sa dernière refonte officielle. Du temps a passé si bien que l’Olympique de Marseille envisage de remplacer le logo officiel du club par une version plus moderne. C’est ce qu’a récemment confirmé le président du club phocéen, Pablo Longoria, en conférence de presse.



Ce que l'IA imagine pour le logo de l'OM Image 1 parmi 7

Longoria confirme les travaux de refonte du logo de l’OM

« On doit s’adapter à une ère moderne de communication. Tu dois respecter l’histoire mais aussi avoir une identité propre. C’est un des projets sur lequel on travaille, mais tu dois respecter ton histoire et être identifiable », a notamment commenté le cacique de l’OM sans dévoiler les contours des travaux menés par ses équipes et le ou les prestataires extérieurs choisis.

Peut-être que l’intelligence artificielle interviendra dans le processus de création. A Sportune, c’est vers elle que nous nous sommes tournés afin d’imaginer quelles propositions de nouveau logo pourrait être fait pour l’Olympique de Marseille.

Des demandes pas toujours respectées par l’IA

En précisant nos demandes : que les couleurs – fond blanc et lettres en bleu ciel -, soient respectées, de possibles touches de doré en ajout, comme celles qui habillent l’étoile de vainqueur de la Ligue des champions et une version moderne et épurée. On ne peut pas vraiment dire que toutes les consignes ont bien été comprises et/ou respectées. Jugez-en plutôt par les propositions compilées dans la galerie d’images ci-dessus.