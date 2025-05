OM : Frank McCourt va recevoir la Médaille d’honneur

Frank McCourt va recevoir une haute distinction aux Etats-Unis.

Le propriétaire de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt, va être distingué par l’une des plus prestigieuses récompenses américaines. L’homme d’affaires recevra la médaille d’honneur d’Ellis Island le 10 mai prochain, lors d’une cérémonie organisée dans l’historique Grande Salle d’Ellis Island, symbole fort de l’immigration aux États-Unis.

Cette distinction, remise chaque année par l’Ellis Island Honors Society depuis 1986, célèbre des personnalités américaines qui incarnent les valeurs fondatrices des États-Unis. Frank McCourt a été sélectionné pour son engagement en faveur de l’innovation éthique dans le domaine technologique via son projet « Project Liberty », mais également pour son implication dans le développement d’infrastructures à travers les États-Unis et ses pratiques commerciales durables axées sur les communautés.

Frank McCourt se dit « humble et honoré »

« Je suis humble et honoré d’être reconnu par l’Ellis Island Honors Society et de me retrouver en compagnie des remarquables nominés de cette année, ainsi que de la liste distinguée des lauréats qui m’ont précédé », a déclaré McCourt dans un communiqué. « En tant que fier descendant d’immigrants irlandais qui ont fui vers l’Amérique pour construire une vie meilleure, je suis un témoignage vivant du rêve américain. »

Le président de McCourt Global rejoindra d’autres personnalités notables honorées cette année, parmi lesquelles Christiane Amanpour (journaliste en chef de CNN), le général Mark Milley (ancien président des chefs d’état-major interarmées), Adrien Brody (acteur oscarisé) ou encore Doug Hertz (propriétaire des Atlanta Falcons).

Cette récompense prestigieuse, qui a été attribuée à huit présidents américains au fil des ans, souligne le parcours et l’engagement de l’entrepreneur qui a racheté l’Olympique de Marseille en 2016. Après la cérémonie, le nom de Frank McCourt sera inscrit au Congressional Record, le journal officiel du Congrès américain.

Frank McCourt consacre une partie de son temps à « Project Liberty », une organisation qu’il a fondée en 2019 pour repenser et reconstruire les technologies internet afin que les individus puissent reprendre le contrôle de leur vie numérique. Ce mouvement vise à remplacer le modèle souvent jugé nocif et exploiteur des géants de la tech par une version plus respectueuse et responsabilisante pour les utilisateurs.