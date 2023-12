L’OM en baisse sur les audiences à la TV

C’en est fini de la première phase de la Ligue Europa. Le groupe M6 a diffusé tous les matchs de l’OM dans la compétition. Et cela pourrait se prolonger…

Après un match contre l’Ajax au Vélodrome à plus de 2 millions de téléspectateurs sur les antennes de M6, la même chaîne diffusait ce jeudi soir, l’opposition du collectif marseillais sur la pelouse du club anglais de Brighton, dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Les Phocéens ont perdu sur le fil (1-0) la rencontre et M6 a accusé pour l’occasion, une diminution de ses audiences.

Moins de monde pour Brighton – OM que OM – Ajax

Il y avait 1,8 millions de téléspectateurs devant la rencontre en prime time, selon les données de Pure Media, contre 2,13 millions au match d’avant face à l’Ajax. Cela représente une proportion de 9,12% du total des audiences de la soirée ce jeudi, à la télévision. Ce Brighton – Olympique de Marseille se classe troisième programme le plus suivi.

Le groupe M6 a diffusé tous les matchs de l’Olympique de Marseille

Devant, il y a TF1 avec sa série « Panda » à plus de 4,5 millions (et 22,8% de part d’audience) et France 3, grâce à son téléfilm « Les rois maudits » suivi par 2,65 millions de téléspectateurs (13,7% de pda). Le groupe M6 a diffusé tous les matchs de l’OM dans la compétition, mais les deux derniers seulement sur la 6 et les autres sur W9. A l’aller, sur la 9, le match OM – Brighton avait été suivi par un peu plus de 1 million de téléspectateurs en moyenne.