L’OM gagne aussi sur la soirée à la TV

Belle audience pour l’OM qui a dominé l’Ajax, ce jeudi soir.

Après quatre précédentes journées disputées sur la chaîne W9, l’Olympique de Marseille avait hier jeudi, l’honneur de la plus grosse M6, pour son match livré face à l’Ajax. L’OM s’est imposé au forceps, 4-3, au terme d’une rencontre qui aura forcément ravie les amateurs du club et ceux du football et c’est tant mieux puisqu’il y avait du monde derrière les écrans, pour suivre les débats.

Plus de 2 M de pour suivre OM – Ajax

Un peu plus de 2 millions de téléspectateurs, 2,13 millions selon le chiffre de Pure Média, pour cette 5e journée de la Ligue Europa, commentée par Xavier Domergue, Jean-Marc Ferreri et Laurie Samama. Cela représente 10,6% des parts d’audience sur la case horaire, en prime time ce jeudi. Grâce à cela, M6 se hisse deuxième de la soirée au classement des chaînes nationales.

C’est TF1 qui rapporte le match avec sa mini-série « Panda », que 5,55 millions de téléspectateurs ont regardé, doit 29% du public de quatre ans et plus devant les écrans.