OM – Brighton: Carton d’audience en access pour W9

L’OM et Brighton ont dépassé le million de téléspectateurs, hier à la TV.

Sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, il n’y a pas eu de club vainqueur entre l’Olympique de Marseille et Brighton & Hove Albion Football Club, opposés hier en fin d’après-midi, dans le cadre de la 2e journée de la Ligue Europa (2-2). Mais pour W9 qui diffusait en direct sur sa chaîne les débats, c’est un succès d’estime et d’audience.

Un OM – Brighton à plus du million sur W9

L’affiche en access a, en effet, franchit le seuil du million de téléspectateurs ; selon Pure Media, le match a été suivi de 1,08 millions des Français devant leur écran sur la cas horaire (18h45 – 20h39), soit une part d’audience à 6,3%. dans ces horaires très concurrentiel, W9 est première sur la TNT et seulement devancée par France 2 avec « N’oubliez pas les paroles » (2,82 M et 17,1% de pda), « Ici 19/20 » sur France 3 (2,58 M et 15,4% de pda) et TF1 avec « Demain nous appartient » (2,52 M et 15,3%).

Une affiche qui dépasse l’audience du 1er match face à l’Ajax

C’est plus également que l’audience enregistrée à l’occasion de la première journée du tournoi, déjà avec l’OM alors en voyage à Amsterdam sur la pelouse de l’Ajax. Le match était alors en prime time et devait essuyer la concurrence frontale de l’équipe de France de rugby opposée à la Namibie.