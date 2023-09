Ajax – OM: Audience de gala à la TV malgré la concurrence du rugby

L’audience de l’OM à la télé hier est comme son résultat sportif, plutôt bonne dans son ensemble.

C’était un match très attend et tendu que livrait l’Olympique de Marseille à l’Ajax, sur le pelouse du club néerlandais, à Amsterdam. Si le résultat sportif fut finalement bon pour un OM deux fois mené au score et récompensé au bout du point du match nul (3-3), il le fut aussi sur les audiences pour W9. Cela, en sachant qu’il y avait en même temps sur France 2, la concurrence du rugby et de l’équipe de France face à la Namibie.

Ajax – OM n°1 de la soirée sur la TNT

Si les Bleus dans leur Mondial à domicile ont largement dominé la soirée (10,73 millions de téléspectateurs), W9 s’en tire avec les honneurs en terminant première chaîne de la soirée sur la TNT, avec le choc de la première journée de la Ligue Europa, saison 2023-2024. Cet Ajax – OM a réuni selon Pure Media, 868.000 téléspectateurs, pour une part d’audience sur la soirée de 3,9%, dont 3,7% des FRDA-50 ; la fameuse cible privilégiée, de la « Femme responsable des achats de moins de cinquante ans ».

W9 taquine même avec ce match les audiences de sa grande soeur M6 dont le programme, « Cauchemar en cuisine » a été vu par 977 000 téléspectateurs, soit 4% du public devant les écrans ce jeudi en prime time.