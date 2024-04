OM: Du mieux dans les pertes, une saison 2023 à 12 M€ de déficit

Notamment grâce à l’exploitation du Vélodrome, l’OM a réduit ses pertes en 2023.

La Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) a publié les comptes individuels des clubs de la Ligue 1, pour la saison 2022-2023. L’Olympique de Marseille, s’il avait été déjà été annoncé à son sujet qu’il devenait l’un des top 20 clubs d’Europe au niveau de son chiffre d’affaires, n’avait pas encore communiqué le bilan comptable de son exercice.

L’OM a perdu 12,7 M€ net au terme de sa saison 2023

Les chiffres publiés font état de pertes de 12,692 millions d’euros net. Qui, si ça ne le dit pas clairement ainsi, sont une vraie progression, à la lecture des déficits enregistrés ces dernières saisons : 31 millions d’euros en 2022, 76,4 millions la saison d’avant, 97,6 millions en 2020 avec la Covid ou encore 91,4 millions au bilan de l’exercice 2019.

Un chiffre d’affaires qui a plus que doublé sur la période avant Covid

L’OM pâti toujours de charges d’exploitation trop élevées, en particulier sur la masse salariale à 147,5 millions d’euros, cotisations incluses, en 2023. En revanche, et c’est assez remarquable pour être souligné, il a plus que doublé son chiffre d’affaires hors trading, en 2023 (à 258,4 M€) sur ce qu’il était avant la Covid, en 2019 (129,6 M€). Cela explique pour grande partie l’amélioration comptable qui, si elle se poursuit devrait tendre à plus d’équilibre cette saison, sinon la prochaine.