OM: Des bénéfices records à la billetterie du Vélodrome

Le Vélodrome rapporte de plus en plus à son club résident, l’Olympique de Marseille.

Si l’Olympique de Marseille est entré cette année dans le cercle restreint et forcément convoité, des clubs d’Europe qui génèrent le plus de revenus, il le doit tel que nous le détaillons sur Sportune, pour large partie aux droits de la TV, mais également à l’augmentation croissante et régulière depuis la sortie de la Covid, des recettes de la billetterie.

+31% les recettes de la billetterie pour l’OM d’une saison à l’autre

Au rapport Football Money League 2024 de Deloitte, basé sur les chiffres de la saison 2022-2023, la ligne des recettes « matchday » rapporte à l’OM 64 millions d’euros. Cela équivaut au quart du chiffre d’affaires total, hors revenus du trading. C’est surtout un niveau de recettes record pour le club, il est en augmentation de 31% en 2023 sur la saison 2022, déjà elle même record en la matière, à 49 millions d’euros.

La plus forte affluence en Ligue 1 et un remplissage à plus de 90%

C’est au stade Vélodrome qu’il y a le plus de spectateurs par match de la Ligue 1. Depuis deux ans, le club flirte avec un taux d’occupation maximum dans son écrin du boulevard Michelet. Récemment, la Ligue de football professionnel a communiqué les chiffres à la mi-temps de cette saison 2023-2024, l’OM comptait une moyenne de 61 282 spectateurs par rencontre qui équivalent à 93% de remplissage en tribunes.