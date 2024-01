L’OM bat un record de chiffre d’affaires et entre dans le top 20 européen

Grâce notamment au soutien croissant des supporters de plus en plus nombreux au stade, l’OM a battu son record de revenus générés.

Jamais l’Olympique de Marseille n’avait gagné autant d’argent que la saison dernière, sur un exercice complet de douze mois. C’est ce que détaille le rapport annuel de sur les 30 clubs qui génèrent le plus de revenus dans lequel se classe cette année l’OM. Il est 20e, devant l’Olympique Lyonnais (à 199,1 millions d’euros) et derrière le PSG (801,8 millions d’euros).

Un CA de 258,4 M€ pour l’OM principalement dopé par CVC

Le chiffre d’affaires du club phocéen est de 258,4 millions d’euros au 30 juin 2023, supérieur de 20,9 millions d’euros et 9% sur un an. L’OM le doit surtout à l’apport des droits de l’audiovisuel en augmentation de 142%, de 57 M€ à 138 M€. Cela se justifie surtout par l’apport de la régie commerciale CVC, aux clubs de l’élite française. La billetterie et les abonnements progressent également de 49 millions à 64 M€ (+31%).

Le rapport ne dit pas si la saison a été déficitaire ou pas

En revanche, en raison probable des difficultés éprouvées par le sponsor majeur d’alors, Cazoo, les recettes commerciales, principalement tirées du sponsoring chutent lourdement de 57%, de 132 M€ à 57 M€. Le rapport ne précise pas si la saison de l’OM s’est achevée avec un bénéfice ou un déficit, comme sur les derniers exercices. N’est pas non plus ici connue la masse salariale et ce qu’elle pèse sur les recettes de l’opérationnel, c’est-à-dire hors revenus du marché des transferts.