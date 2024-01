La LFP révèle les affluences et taux d’occupation des clubs de Ligue 1 à mi-saison

Les supporters de l’OM dominent en nombre au stade, ceux du RC Lens le sont en terme d’occupation.

À la mi-saison 2023-2024, la Ligue 1 enregistre un nouveau record historique d’affluence dans les stades, avec une moyenne de 26 742 spectateurs par match, selon les détails communiqués par la Ligue de football professionnel (LFP). C’est l’équivalent proche de l’OGC Nice. Ce chiffre représente une hausse de 12% par rapport à la mi-saison 2022-2023. Cette progression est portée par l’ensemble des clubs de Ligue 1, avec 13 équipes sur 16 engagées en Ligue 1 au précédent exercice ont vu leur affluence moyenne augmenter ou se maintenir.

Des affluences records enregistrées dans les stades de la Ligue 1 2023-2024

Après les 17 premières journées de championnat, le compteur atteint la barre de 4 091 572 spectateurs dans les stades de l’élite du football hexagonal. Ce chiffre remarquable surpasse de 20 000 personnes l’affluence enregistrée à la même période en 2022-2023, et ce, malgré 17 matchs de moins joués (153 matchs cette saison contre 170 à la même étape, l’an dernier).

OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais… 8 clubs à plus de 90% de remplissage

Les clubs accédants, le FC Metz et le Havre AC, enregistrent des performances remarquables, avec respectivement une hausse de 74% et 115% de leur affluence moyenne. Le taux de remplissage des stades s’élève également à un niveau record, avec 84% de moyenne, en hausse de 3,5 points sur un an. 8 clubs sur 18 enregistrent ainsi un taux de remplissage supérieur à 90% (Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, RC Lens, Stade Rennais FC, RC Strasbourg Alsace, FC Lorient, Stade Brestois 29, Clermont Foot 63)