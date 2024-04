Olivier Giroud signe un nouveau contrat qui n’est pas avec le Los Angeles FC

Olivier Giroud sera l’image de Rexona pendant l’Euro 2024 de football.

Alors qu’il se dit et semble se confirmer cette semaine son départ prochain vers les Etats-Unis et la franchise Los Angeles FC, Olivier Giroud a une autre officialisation à son actualité du moment, puisque l’attaquant de l’équipe de France et de l’AC Milan devient un ambassadeur de la marque Rexona dans le cadre de l’Euro 2024, dont le groupe Unilever auquel la marque appartient est un partenaire officiel.

Olivier Giroud signe avec Rexona

« Je suis très heureux de m’associer à Rexona et de pouvoir incarner leurs nouveaux produits tout au long de ces 3 années de partenariat », commente par communiqué le footballeur de 37 ans. « Leurs produits et tout particulièrement leur dernière gamme d’anti transpirant répond aux attentes et aux besoins de tous les athlètes amateurs et de haut niveau. J’ai trouvé l’allié parfait pour m’accompagner lors de chaque entrainement et de chaque match. »

« Du partenariat avec l’Euro 2024 est né l’idée de s’associer un sportif français, et le nom d’Olivier Giroud a tout de suite suscité un très vif intérêt de la part des équipes. C’est en effet une très belle opportunité pour Rexona de s’associer au Champion du Monde », ajoute Alice Jactel, GM personal care Unilever France. « C’est un grand sportif qui incarne parfaitement les valeurs de la marque et qui rassemble les français à l’unanimité. A travers ce partenariat nous voulons faire (re)découvrir au grand public la marque Rexona pour les hommes et avons ainsi de forte ambition de croissance et compétitivité. »

Le visage de la gamme de déodorant pour l’Euro 2024

Olivier Giroud, champion du monde 2018 avec l’équipe de France, sera désormais le visage des campagnes publicitaires de Rexona, mettant en avant le produit phare de la marque : le déodorant anti-transpirant offrant 72 heures de protection activée par la chaleur du corps. Les premières activations de ce partenariat sont déjà en magasin, sur les réseaux sociaux, et même sur les écrans de télévision.