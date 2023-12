OL: Un nouveau fournisseur officiel signe trois ans

Sports Water bénéficiera de visibilité au Groupama Stadium.

En dépit d’un contexte plombé par les résultats négatifs de l’équipe première en Ligue 1 et du spectre de le plus en plus menaçant d’une relégation sportive, l’Olympique Lyonnais séduit toujours les commanditaires, une preuve étant qu’un nouveau fournisseur s’est associé au club cette semaine. L’OL compte en effet Sports Water comme nouveau partenaire commercial.

L’OL recrute Sports Water pour nouveau fournisseur officiel

La marque s’est engagé pour trois ans, jusqu’au terme de l’exercice 2026. Elle bénéficiera de visibilité au sein du Groupama Stadium, grâce à une présence sur les panneaux LED et les écrans du stade. Le partenariat inclura également des activations digitales sur les plateformes médiatiques et les réseaux sociaux du club.

« Cette collaboration avec Sports Water va permettre à nos fans de découvrir des produits uniques, créés aux couleurs de leur équipe, et plus encore, de faire rayonner à l’international notre partenariat avec un acteur majeur du secteur des eaux minérales », détaille par communiqué, le directeur du développement commercial d’OL Groupe, Cyrille Groll.

Visibilité au stade, activations et création de produits communs

La création de produits communs aux deux marques désormais partenaires est ainsi incluse au cahier des charges du partenariat.