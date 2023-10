OL: Un actif joueur à près de 35 M€ en fin de contrat en 2024

Comme Aouar et Toko-Ekambi cet été, Tino Kadewere quittera-t-il l’Olympique Lyonnais au terme de la saison en cours ?

A l’Olympique Lyonnais, c’est peut-être moins la gestion contractuelle des joueurs en bout de cycle, que celle des prêtés au club, qui pose un caractère plus urgent. C’est que contraint cet été par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DCGN), à) l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, l’OL s’est surtout renforcé de joueurs prêtés.

L’OL a des options sur les prêts de Caleta-Car et Baldé

Ils sont quatre sur les sept directement concernés par l’échéance du 30 juin 2024. Deux d’entre eux ont des options d’achat dans l’opération. Celle qui concerne l’ex-défenseur de l’OM, Duje Caleta-Car est connue, puisque le club a officiellement communiqué dessus : c’est un prêt payant à hauteur de 1,54 millions d’euros, avec une option à 3,59 millions, des bonus à 2,1 millions et 15% d’intéressement. Celle en revanche de l’attaquant de l’ESTAC Troyes, Mama Baldé est plus incertaine, mais estimée entre 6 et 8 millions d’euros.

Trois joueurs arrivent sont en fin de bail avec le club lyonnais

Trois joueurs arrivent sinon au bout de leur bail : l’attaquant Tino Kadewere, le latéral Henrique Silva et le gardien Rémy Riou. Ce dernier, à 36 ans, devrait selon toute vraisemblance ranger les gants, pour les deux autres c’est plus flou mais le premier cité avait des touches cet été pour quitter l’Olympique Lyonnais.

Les joueurs de l’OL en fin de contrat en 2024 à l’Olympique Lyonnais

Ernest Nuamah = 12

Duje Caleta-Car = 7

Mama Baldé = 6 à 8

Tino Kadewere = 4

Diego Moreira = 4

Henrique Silva = 2

Rémy Riou = 0,5