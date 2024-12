L’OM et Jul régalent les enfants de la Timone

Les joueurs de l’OM ont offert un moment de bonheur aux enfants de l’hôpital de la Timone. – @OM/Linkedin

L’Olympique de Marseille a renouvelé sa tradition de Noël en offrant un moment de plaisir aux enfants hospitalisés à la Timone. Une opération baptisée « Fada Noël », portée par l’association Treizième Homme, qui a pris une dimension particulière cette année avec la contribution du rappeur marseillais Jul.

Joueurs et entraîneurs de l’OM ont donné des sourires aux enfants hospitalisés

Plus de 150 enfants ont eu la surprise de voir débarquer dans leurs chambres les joueurs et le coach de l’OM. Répartis en petits groupes, les Olympiens ont arpenté les couloirs de l’hôpital, les bras chargés de cadeaux aux couleurs du club, auxquels se sont ajoutés des produits exclusifs du label D’Or et de Platine de Jul, un partenaire par ailleurs majeur de l’Olympique de Marseille en tant que sponsor sur la manche du maillot du club.

Cette initiative, rendue possible grâce à la collaboration de l’APHM et PHOCEO, illustre l’engagement social du club phocéen et de ses partenaires. Un moment d’évasion précieux pour ces jeunes patients, qui ont pu oublier le temps d’un après-midi leur quotidien hospitalier.