OL, PSG: Ça rapporte combien une 1/2 de la Ligue des champions féminine ?

L’OL s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions féminine, le PSG va tenter d’en faire de même ce jeudi soir.

L’Olympique Lyonnais y est, les Fenottes ont validé hier mercredi leur billet pour une nouvelle demi-finale de la Ligue des champions féminine, en dominant les Portugaises du Benfica (4-1), après un succès initial, 2-1. Les filles de Sonia Bompastor vont connaître ce jeudi soir leurs adversaires, il y a de très fortes chances qu’elles leur soient bien connues, si le PSG confirme son succès de l’aller.

L’OL est en demi-finale, le PSG en lice ce jeudi soir

Les Parisiennes ont gagné 2-1 le match aller en Suède contre le BK Häcken, elles vont tâcher de confirmer en soirée à domicile, sur la pelouse du Parc des Princes. Jouer une demi-finale est d’abord d’un intérêt sportif majeur, financièrement par contre c’est plus limité d’après la grille de répartition des gains prévue par l’UEFA pour la compétition.

Un dernier carré de Ligue des champions féminine à 180 000 €

A savoir que le dernier carré rapporte 180 000 euros aux quatre équipes qualifiées. Une prime en plus de toutes les autres gagnées jusqu’alors, à savoir 400 000 euros de bonus commun aux formations de la phase finale, 50 000 euros la victoire en poules et 17 000 euros le nul, 20 000 euros en plus pour les premières de leurs groupes et 160 000 euros du quart de finale. La finale rapportera 200 000 euros aux deux équipes qui la disputeront et encore 350 000 euros à la formation lauérate de la compétition.