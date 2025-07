OL. Cinq gardiens sans contrat pour remplacer Lucas Perri

Steve Mandanda est libre de contrat. Mais le poids de son passé marseillais rend quasiment impossible tout transfert à Lyon.

A l’Olympique Lyonnais particulièrement, le mercato de l’été est sous étroite surveillance des finances du club, par le truchement de l’impitoyable Direction nationale du contrôle de gestion, qui a le club dans son collimateur. Alors, quand part Lucas Perri pour Leeds United moyennant 16 millions d’euros, son remplaçant devra être recruté à prix moindre.

Idéalement sans versement d’une indemnité sur le transfert. Ce qui limite considérablement le champ d’action, mais il se trouve plusieurs profils, certes pour majorité vieillissant et sur un cas au moins, pas vraiment OL compatible. Doutons en effet que Steve Mandanda s’offre un dernier tour de piste chez les Gones, pourtant a-t-il un incroyable CV et un titre de champion du monde. Mais l’étiquette de l’Olympique de Marseille (trop ?) collée dans son dos.

Hugo Lloris pour boucler la boucle ?

Ce poids du passé en club, Salvatore Sirigu l’a moins, même s’il a gardé les cages du Paris SG pendant six longues années. Il sort d’une saison à Palerme dans un rôle de doublure. Vierges de toutes rivalités sont les carrières, d’une part du Néerlandais Jasper Cillessen, ex-icône de l’Ajax, puis joueur du FC Barcelone et de Rui Patricio, le gardien champion d’Europe en 2016 avec le Portugal, en numéro un devant un certain Anthony Lopes.

Enfin, last but not least, quoique sa situation contractuelle diffère quelque peu des autres, Hugo Lloris est actuellement dans les derniers mois (jusqu’au terme de l’année civile en cours) de son association avec Los Angeles FC. L’ex capitaine des Bleus pourrait-il faire comme son ancien partenaire Olivier Giroud avec le LOSC ? Une chose est sûre, autant une arrivée de Mandanda serait sujette à gros débats, autant Lloris arriverait à l’OL comme à la maison. Dans un club qu’il a longtemps fréquenté.