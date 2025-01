OGC Nice – Stade Rennais. Pour qui ce premier match de l’année selon les bookmakers ?

Retour de la Ligue 1 et premier match de l’année 2025 pour le football français.

Ce vendredi 3 janvier marque le retour de la Ligue 1 en 2025, avec un duel prometteur entre l’OGC Nice et le Stade Rennais. Pour cette 16e journée, les Aiglons, actuellement 6ᵉ au classement, accueillent une équipe rennaise en quête de rachat après une première moitié de saison décevante qui les place à la 12ᵉ position.

L’OGC Nice est favori sur sa pelouse face à Rennes

Avec une cote de 2,07, Nice part légèrement favori pour décrocher la victoire à domicile. La solidité défensive des Niçois pourrait faire la différence face à un Stade Rennais coté à 3,40, qui peine à trouver de la régularité cette saison. Le match nul, avec une cote de 3,20, est également envisagé comme une issue plausible dans cette confrontation équilibrée.

Le scénario privilégié par les bookmakers est une courte victoire niçoise sur le score de 1-0, coté à 6,00. Une victoire 2-1 en faveur des Aiglons est également bien placée avec une cote de 6,80, reflétant la capacité des deux équipes à marquer. Du côté des visiteurs, le 0-1 est coté à 7,00, suggérant une possibilité pour Rennes de créer la surprise grâce à une défense bien organisée et des contres rapides. Enfin, un score nul 1-1, coté à 4,90, pourrait refléter l’intensité et l’équilibre attendu dans cette rencontre.

Laborde et Gouiri retrouvent leur ex

En attaque, Terem Moffi est le principal atout de Nice selon les bookmakers, avec une cote de 2,75 pour inscrire un but. Il est suivi de près par Gaëtan Laborde (2,93), qui pourrait jouer un rôle clé dans cette confrontation. Côté rennais, Arnaud Kalimuendo est le favori des bookmakers avec une cote de 3,52, tandis que Youssoufa Moukoko (3,56) pourrait également se distinguer. Amine Gouiri (3,80) qui, comme Laborde dans le camp d’en face, affrontera son ancien club, pourrait être un facteur décisif dans ce match où les émotions personnelles se mêleront à l’enjeu sportif.

Ce premier match de 2025 pourrait être un tournant pour Nice comme pour le Stade Rennais. Les Aiglons espèrent recoller au top 5 de la Ligue 1 et rester dans la course européenne, tandis que les Bretons cherchent à se relancer et s’éloigner de la zone de turbulences. Selon les opérateurs, l’OGC Nice a une légère avance, mais Rennes a les armes pour faire douter les locaux.