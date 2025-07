OGC Nice. Jean-Pierre Rivière cède la présidence, un nouveau PDG nommé

Passation de pouvoir à l’OGC Nice entre Jean-Pierre Rivière et Fabrice Bocquet.

L’OGC Nice annonce un changement majeur à la tête du club azuréen. Jean-Pierre Rivière, président depuis 14 ans, quittera ses fonctions le 20 août 2025. Il sera remplacé par Fabrice Bocquet, actuellement directeur général, qui cumulera les postes de président et directeur général.

Arrivé en 2011 alors que le GYM luttait pour son maintien en Ligue 1, Jean-Pierre Rivière laisse un club transformé. Durant son mandat, l’OGC Nice a participé à sept compétitions européennes sur quatorze saisons en s’inscrivant comme un club formateur.

Le dirigeant a également orchestré l’arrivée d’INEOS en 2019, groupe qui a racheté le club. Il ne coupe pas totalement les ponts avec le GYM puisqu’il devient ambassadeur et prend la présidence du fonds de dotation de l’OGC Nice.

Fabrice Bocquet promu

« L’ambition de départ était de positionner le club dans la première partie de tableau et essayer d’être Européen, et in fine trouver un investisseur capable d’accompagner l’OGC Nice dans son développement. Merci à Ineos, de leur présence, de leur investissement et de leur soutien permanent. L’OGC Nice est désormais un club solide, structuré et ambitieux », abonde Jean-Pierre Rivière dans le communiqué d’annonce.

Son remplaçant, Fabrice Bocquet, 49 ans, occupe le poste de directeur général depuis 2022. Il aura désormais la responsabilité globale de l’institution niçoise en lien direct avec Ineos et Jean-Claude Blanc.