OGC Nice: Ce que le transfert de Mohamed-Ali Cho doit rapporter au SCO Angers

Mohamed-Ali Cho revient en France et en Ligue 1, avec l’OGC Nice.

De retour en France et en Ligue 1, Mohamed-Ali Cho s’est engagé avec l’OGC Nice, ce lundi en soirée dans la cadre d’un contrat signé trois ans et demi, à l’échéance de la fin de la saison 2027-2028. Le prometteur attaquant de 19 ans ne sera pas resté longtemps de l’autre côté des Pyrénées, au Pays Basque où il évoluait depuis un an et demi. Suite à son départ du SCO Angers pour la Real Sociedad, moyennant une indemnité sur le transfert de 11 millions d’euros.

12 M€ de l’OGC Nice pour le transfert de Mohamed-Ali Cho

Il en a coûté douze millions cette fois à l’OGC Nice, pour rapatrier le jeune homme. Sur cette somme, une partie doit revenir aux clubs qui l’ont formé dans le cadre du mécanisme de la contribution solidaire, instauré par la FIFA. Il n’y aura rien pour le Paris Saint-Germain qui l’a accueilli dans ses plus jeunes années car l’indemnisation débute à compter de l’âge de 12 ans. A cette période là, Mohamed-Ali Cho poursuivait son apprentissage avec les Toffees d’Everton.

Le SCO Angers devrait pouvoir prétendre à 180 000 euros

Lesquels, selon nos calculs, pourront prétendre à 120 000 euros sur les 12 millions du transfert du joueur. Ce sera un peu plus encore pour le SCO Angers qui l’a formé de ses 16 ans à ses 18 ans (il va fêter ses 20 ans dans dix jours, le 19 de ce mois de janvier). L’actuel leader de la Ligue 2 pourra prétendre à 180 000 euros sur l’opération du retour de l’international espoir chez les moins de 20 ans, en championnat de Ligue 1.