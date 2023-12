Nos conseils pour choisir le meilleur club de golf

Combien choisir son club de golf ?…

Le choix de son matériel de golf peut s'avérer très compliqué. En effet, les différents éléments à prendre en compte pour acheter le bon club sont assez complexes, en particulier si vous commencez à peine dans ce sport. Sans oublier que les marques redoublent d’arguments marketing pour vous vanter les mérites de leurs équipements.

Alors pour prendre la bonne décision, il faut garder la tête froide. Et comparer les clubs en tenant compte de vos besoins spécifiques et de votre niveau de golf. Prenez le temps de lire notre guide complet. Vous y trouverez des conseils précieux pour choisir le bon club de golf.

Pourquoi prendre son temps avant d’acheter un club de golf ?

La difficulté lorsque l’on veut acheter un club de golf, c’est qu’il existe une quantité incroyable d’équipements disponibles sur le marché. De quoi déconcerter même les joueurs de golf les plus expérimentés.

Prenez donc le temps d'évaluer votre niveau, votre budget, et de vous renseigner sur les différents éléments qui composent un club de golf. Des wedges en passant par les putters, sans oublier la distinction entre les fers et les bois, tous ces termes ne doivent plus avoir de secrets pour vous !

1. Comparer les prix des différents clubs de golf

Le prix des clubs de golf peut considérablement varier. Les premiersprix débutent en effet à quelques dizaines d’euros et les modèles premium atteignent plusieurs centaines, voire plus de mille euros. A vous de décider quel est le budget que vous désirez consacrer à l’achat de vos clubs de golf. Tenez compte de votre niveau, car rien ne sert d'investir dans un modèle haut de gamme si vous débutez.

Vous pourrez ensuite comparer les prix proposés par les différentes enseignes d’équipements sportifs en consultant tous les catalogues et prospectus de vos marques préférées (Decathlon, Intersport, etc.)

2. Choisir le meilleur club de golf en fonction de son niveau et de son type de swing

Comme vous avez pu constater, vous devez tenir compte de plusieurs critères techniques avant de choisir votre club de golf. Mais la meilleure façon de déterminer quel est le bon modèle pour vous est de tenir compte de votre niveau.

En effet, si vous avez un index supérieur à 28, les clubs tolérants et faciles à jouer seront plus adaptés. Nous vous conseillons également d’éviter les « lames » et de favoriser les clubs à grosse tête avec oversize.

Tenez compte également de votre fréquence de jeu. Les clubs faciles à jouer seront plus adaptés si vous ne pratiquez qu'une fois par semaine et que votre jeu est plutôt irrégulier. Pour finir, en fonction de votre swing, le choix de votre club ne sera pas le même. Si vous avez un swing rapide et puissant (comme celui des 10 meilleurs golfeurs les mieux payés cette année), privilégiez les shafts plus raides. Des shafts souples, vous permettront d’être plus à l’aise sur vos swings plus lents.

3. Choisir la bonne taille et le matériau de manche pour votre club de golf

Pour finir, il est important de tenir compte de la taille et des matériaux des shafts. Par exemple, la flexibilité des fers a une grosse influence sur la vitesse de votre swing. Si vous avez donc tendance à donner plus d’élan à vos swing, il faudra opter pour un matériau rigide. Vous pourrez par exemple vous tourner vers le graphite, plus léger et qui offre une plus grande distance de frappe.