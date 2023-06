Les 10 golfeurs les mieux payés au monde en 2023

Avec l’émergence de la LIV Golf, les revenus de la discipline ont considérablement augmenté.

Dustin Johnson et Phil Mickelson ont quitté le PGA Tour pour rejoindre la ligue émergente LIV Golf, soutenue par l’Arabie saoudite et connue pour ses offres financières considérables. Malgré un récent partenariat annoncé entre les deux circuits, des critiques persistent au sein du PGA Tour envers sa direction et des préoccupations réglementaires demeurent. Les joueurs de LIV, dont Johnson et Mickelson, semblent déjà profiter de leur choix. Le PGA Tour a annoncé son intention de collaborer avec LIV pour réintégrer les joueurs qui avaient quitté le Tour, mettant fin à l’interdiction initiale. Il est également prévu que les golfeurs de LIV conservent leurs salaires élevés.

La ligue dissidente a considérablement gonflé les revenus des golfeurs

Les primes de signature mirobolantes de LIV ont également modifié la hiérarchie des gains des meilleurs joueurs. Les avances versées ont augmenté les revenus des 18 golfeurs les mieux payés de plus de 500 millions de dollars, avec la perspective de sommes encore plus importantes à l’avenir. Au total, selon l’enquête de Forbes, les dix premiers joueurs cumulent près de 1,1 milliard de dollars de gains, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente. En réponse à l’offre financière illimitée de LIV, le PGA Tour a augmenté le montant total des prix, doublé le fonds de bonus du Programme d’impact des joueurs et réduit le nombre de participants aux playoffs de la FedEx Cup.

Les dix golfeurs les mieux payés en 2023 cumulent 1,1 milliards de dollars

Cependant, le positionnement ferme du PGA Tour à l’égard de LIV a laissé certains joueurs, qui avaient l’opportunité de bénéficier des avantages financiers de LIV mais ont choisi de rester, se sentir lésés. Malgré les incertitudes entourant l’avenir de LIV, il est certain que davantage d’argent affluera dans le sport, transformant le paysage du golf pour les joueurs.

Les 10 golfeurs les mieux payés au monde en 2023

10. Scottie Scheffler = 50 M$ (46,5 M€)

9. Jon Rahm = 52 M$ (48,4 M€)

8. Patrick Reed = 53 M$ (49,3 M€)

7. Bryson DeChambeau = 71 M$ (66 M€)

6. Tiger Woods = 75 M$ (69,8 M€)

5. Cameron Smith = 76 M$ (70,7 M€)

4. Brooks Koepka = 77 M$ (71,6 M€)

3. Rory McIlroy = 80 M$ (74,4 M€)

2. Phil Mickelson = 107 M$ (99,5 M€)

1. Dustin Johnson = 111 M$ (103,2 M€)