Nike Vomero, la chaussure d’un double recordman du monde

La Nike Vomero est le parfait mélange du confort et de la performance. – @Nike

Parce que le talent ne suffit pas. Ou plus. Aujourd’hui, et quelle que soit la discipline sportive, le matériel joue un rôle central dans la performance des athlètes. C’est notamment vrai sur les pistes et routes de l’athlétisme, courses de sprint ou de fond. Il y a quelques années, Nike a orchestré un événement ultra médiatisé, visant à battre le record du monde du marathon, sur le circuit automobile de Monza en Italie. Avec le secret espoir de le porter sous la barre mythique des deux heures.

Finalement, et en dépit de toutes les conditions idéalement réunies, Eliud Kipchoge a certes battu le record officiel (qui n’a toutefois pas été homologué), mais sans parvenir à franchir le seuil tant espéré. Ce n’est évidemment que partie remise. Car Nike prend la course à pied comme un défi représentatif du monde sportif dans son ensemble. Elle y voit un défi à sa technologie de pointe. Pour être le plus rapide ou le plus endurant, il faut une chaussure à la hauteur.

Deux records du monde et une médaille d’or olympique pour les athlètes estampillés Vomero

Dans sa gamme, la marque à la virgule produit le modèle Vomero. Un classique, qui prime par son confort, qualité indispensable pour tenir la distance. C’est notamment celle que porte Grant Fisher, un athlète américain de 28 ans, double recordman du monde du 3 000 mètres, en 7 min 28 s 48 pour la première fois, puis 7 min 25 s 47, établis en septembre 2023. Ce sont aussi les Nike Vomero qui chaussent la plus jeune (23 ans) Britannique Keely Hodgkinson. Elle, n’est nulle autre que la championne olympique du 800 mètres en titre, depuis les derniers Jeux Olympique de Paris 2024, sur la piste du Stade de France, à Saint-Denis.

Keely Hodgkinson en pince pour la Vomero 18, un concentré de ce que l’équipementier américain produit de plus sûr dans la discipline. Grâce aux nouvelles technologies nées des ateliers de Nike, la Vomero 18 est la parfaite adéquation entre confort, respirabilité et amorti optimal, sous l’effet de sa semelle intermédiaire à double densité. C’est la chaussure idoine pour les coureurs du semi-marathon ou du marathon et pour toutes celles et ceux qui avalent de nombreux kilomètres réguliers, sinon quotidiens.

Elle ne pèse que 292 grammes, c’est certes un chouïa plus élevé que sa petite soeur la Vomero 17 (qui elle approche les 276 grammes), mais c’est le poids en plus du meilleur de la technologie actuelle. Question esthétique, Nike privilégie des couleurs vives, une manière pour la marque de magnifier la joie et le plaisir inhérents à l’accomplissement d’un long run.

La Vomero, quelle que soit sa version, est une chaussure qui s’adapte à tous les types de foulées et se pratique sur tous les terrains, de la route aux chemins. Du coureur débutant aux plus expérimentés, jusqu’aux meilleurs de la discipline, la Vomero est le meilleur compris performance/confort du marché dans la catégorie des produits siglés du Swoosh de la célèbre marque de l’Oregon.