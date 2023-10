Neymar, qui veut de son ancienne maison de Bougival ?

Après son départ, l’ancienne maison de Neymar à Bougival est sur le marché immobilier.

Maintenant qu’il a quitté le Paris Saint-Germain, la commune de Bougival dans les Yvelines a retrouvé un quotidien plus calme. Finies les soirées d’anniversaire qui poussaient les voisins à la colère, ou les cortèges de supporters du club sous ses fenêtres. La maison que le footballeur a occupé toutes ses années au club de la capitale de France est désormais inoccupée. Et disponible sur le marché, tel que l’a repéré Sportune.

Visite en images de l'ancienne maison de Neymar à Bougival. A louer 20 000€/mois

Neymar a vécu dans cette maison pendant qu’il jouait pour le PSG

Elle n’est pas à vendre mais à louer, comme le faisait son précédent résidant brésilien. Mais l’occuper implique d’avoir un gros budget : 20 000 euros de loyer mensuel, plus un dépôt de garantie de 40 000 euros, des frais d’honoraires de 9 360 euros et 2 340 euros pour l’état des lieux. C’est le prix à payer pour prendre quartier dans cette grande demeure de 780 m2 nichée sur un terrain de 5 036 m2. La maison a quatorze pièces dont huit toilettes, deux salles de bain, quatre salles d’eau et neuf chambres. La principale à l’étage, la « master beedroom », est grande de presque 80 m2 avec son double dressing, sa salle de douche ou bain plus WC privatifs.

Piscine intérieure, cave à vin ou salle de sport pour quelques commodités

Il y a pour les commodités une piscine intérieure de 9 mètres par 3,5 mètres, une salle de sport, une cave à vins, une buanderie, une chaufferie, une salle de sécurité, un ascenseur pour desservir les autre étages, un garage double pour 4 véhicules et dehors, une terrasse et une vue dégagée sur la Marne environnante. Cette maison d’architecte a été construite en 1993 et totalement rénovée en 2014.