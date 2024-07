Neymar porte plainte contre son sosie !

S’ils ont parfois collaboré, les relations seraient devenues conflictuelles entre Neymar et son sosie.

C’est une affaire pas banale qui nous est relatée depuis le Brésil. Elle oppose Eigon Oliver, dont nous avions déjà parlé pour ses activités de double, à l’occasion du dernier Mondial de football au Qatar, à celui qu’il incarne et imite, le footballeur Neymar.

Neymar saisi l’INPI pour s’opposer au business de son sosie

Ce dernier a récemment déposé une opposition auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) du Brésil pour empêcher son sosie les plus connu, d’enregistrer le nom « Sósia do Ney » (Sosie de Ney) comme marque commerciale. Eigon Oliver a acquis une certaine notoriété au Brésil, au point de participer à des campagnes publicitaires aux côtés de Neymar lui-même.

Cependant, la tentative d’officialiser son statut de sosie par le biais d’une marque déposée semble avoir franchi une ligne rouge pour l’entourage du footballeur, tel que le rapporte le média brésilien Veja.

Neymar veut contrôler le commerce lié à son image

La plainte de Neymar repose sur plusieurs points. D’une part, il considère que l’exploitation de son image et de son nom par un tiers sans son consentement porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. D’autre part, l’usage de la marque « Sósia do Ney » pourrait prêter à confusion parmi les fans et le public, laissant croire que ce sosie agit avec l’approbation ou l’affiliation de Neymar, ce qui n’est pas le cas.

Cette démarche juridique soulève des questions intéressantes sur les limites du droit à l’image et de l’exploitation commerciale de la ressemblance avec une célébrité. Elle met également en lumière les enjeux économiques liés à l’image des sportifs de haut niveau, pour qui la gestion de leur marque personnelle est devenue un aspect crucial de leur carrière.

L’affaire est suivie de près par les observateurs du monde du sport et du droit, car son issue pourrait créer un précédent dans la gestion des droits d’image des célébrités face à leurs imitateurs ou sosies.