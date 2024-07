Neymar: Combien a-t-il gagné depuis qu’il a quitté le PSG ?

Neymar a quitté Paris au mois d’août 2023 pour rejoindre le championnat d’Arabie Saoudite.

Certainement l’arrêt de travail le plus cher au monde que celui qui contraint Neymar au repos depuis le 17 octobre 2023 et sa rupture du ligament croisé antérieur, en plus du ménisque au genou gauche. Le Brésilien était arrivé deux mois plus tôt en Arabie Saoudite au club de Al-Hilal par la contrepartie d’une indemnité de 90 millions d’euros payées au PSG et d’un contrat monstrueux à son bénéfice.

Un contrat à 78 M€ par an signé avec Al-Hilal FC

Signé sur deux ans jusqu’en 2025 avec une saison de plus en option, il lui vaut de gagner 85 millions de dollars annuels (78,3 M€), ce qui fait de lui le troisième footballeur le mieux payé du championnat saoudien, après Cristiano Ronaldo (200 millions de dollars annuels) et Karim Benzema (100 millions de dollars). Neymar avoisinait précédemment les 45 millions d’euros par an sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Neymar a quitté la France et le PSG en août 2023

Il a quitté le club de la capitale dans le courant de l’été dernier pour officiellement s’engager avec Al-Hilal FC le 15 août 2023. A raison de revenus estimés à 232 877 dollars quotidiens (214 640 euros) et alors que ce 07 juillet il s’est écoulé 327 jours depuis son transfert, Neymar a donc cumulé 76 150 779 dollars (70,3 millions d’euros) depuis sont départ du Paris Saint-Germain. Voire plus si l’on ajoute les 28 millions de dollars (25,8 M€) que lui rapportent annuellement ses partenaires commerciaux. Avant de se blesser gravement, Neymar a disputé cinq matchs avec son nouveau club.