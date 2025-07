FC Nantes – PSG sera en clair à la TV

Pour accompagner son lancement, la chaîne Ligue1+ diffusera le match FC Nantes – PSG en clair.

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé sa nouvelle plateforme de diffusion Ligue1+, qui déploiera ses premiers programmes le 15 août prochain. Pour marquer ce lancement, la rencontre FC Nantes – Paris SG du dimanche 17 août sera diffusée gratuitement en clair.

Cette affiche de la première journée de Ligue 1 sera précédée d’un grand magazine dès 19h15, l’ensemble étant proposé sans abonnement à tous les téléspectateurs. Cette diffusion gratuite constitue une offre découverte événementielle pour la première journée de championnat.

La plateforme Ligue1+ proposera par la suite huit matchs en direct et en exclusivité chaque week-end, du vendredi au dimanche, accompagnés de deux magazines et d’un neuvième match en différé. Le service couvrira également les grandes affiches de la saison, notamment les Classiques OM – PSG et OL – OM, ainsi que le Trophée des Champions et les barrages.

Déjà plusieurs opérateurs ont confirmé la diffusion

L’offre tarifaire s’établit à 14,99€ par mois avec engagement, tandis qu’une formule à 9,99€ par mois sans engagement sera proposée aux moins de 26 ans sur supports mobiles, tablettes et ordinateurs. Ligue1+ sera accessible via plusieurs distributeurs, notamment Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et DAZN. Free a confirmé sur ses réseaux sociaux que la plateforme sera disponible sur sa chaîne 37. Le service sera également proposé en OTT (over-the-top).

L’équipe éditoriale comprend Xavier Domergue, Thibault Le Rol, Marina Lorenzo, Smaïl Bouabdellah, Sébastien Dupuis et Lesly Boitrelle, avec Benoît Cheyrou comme consultant.