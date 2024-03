OM: Mourinho à l’OM, quelle est la cote chez les bookmakers ?

Quel avenir pour José Mourinho ? Et s’il venait renforcer l’OM ?…

Depuis que José Mourinho est sans emploi, les spéculations vont bon train quant à sa prochaine destination. Interrogé sur son avenir ce dimanche, en marge du Grand Prix MotoGP du Portugal où il était convié, le Special One a déclaré : « Je n’ai pas de club, je suis libre mais je veux travailler, l’été prochain, je veux travailler ». Parmi les clubs évoqués pour lui, l’OM revient de plus en plus d’insistance.

Mourinho à l’OM une piste crédible… chez les bookmakers

Le club marseillais est même cité comme prochain point de chute, chez certains bookmakers. L’un d’eux, le très populaire irlandais Paddy Power, place même le banc des Phocéens sinon en favori, à tout le moins en outsider pour la candidature du Mou.

« L’une des ligues majeures dans laquelle Mourinho n’a pas encore opéré est la Ligue 1. Il a flirté avec le poste du Paris Saint-Germain à plusieurs reprises, mais qu’en est-il de son rival marseillais ? Les géants français sont toujours la seule équipe du pays à avoir remporté la Ligue des champions. Vivre dans le sud de la France en fait une option attractive », écrit l’opérateur à ce sujet, en attribuant à l’Olympique de Marseille une cote de neuf contre un.

Seuls le Napoli, Newcastle et Chelsea devancent l’OM

Il n’y a pas beaucoup mieux pour le moment, si ce n’est trois options jugées plus crédible à ce stade de la saison : qu’il retourne à Chelsea ou s’engage avec Newcastle, à la cote de six contre un, ou qu’il ailler au Napoli. A 5/1, c’est à ce jour la piste envisagée pour le futur de Mouinho.