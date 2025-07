Montpellier HR. Le stade du MHR change de nom

Même stade mais nom qui change pour l’écrin du MHR et de ses supporters.

Le stade du Montpellier Hérault Rugby a officiellement adopté une nouvelle dénomination. L’enceinte, anciennement connue sous le nom de GGL Stadium, s’appelle désormais Septeo Stadium. Septeo est une entreprise française locale (elle siège à Lattes dans l’Hérault), spécialisée dans l’édition de logiciel à destination des métiers du droit et de la comptabilité.

Un contrat de naming qui serait de trois ans

A l’origine construit au début des années 2000 sous le nom de stade Yves-du-Manoir, l’écrin a changé sa dénomination au grès des partenaires titres qui lui ont été attribués ; d’abord l’Altrad Stadium entre 2014 et 2018, puis le GGL Stadium jusqu’au commencement de cette saison et le partenariat annoncé ce lundi. Le nouveau contrat avec Septeo serait de trois ans et estimé à 480 000 euros annuels.

Le Septeo Stadium a une capacité commerciale de 14 392 places d’après le chiffre que donne la Ligue nationale de rugby (LNR). En 2024, le MHR totalisait un peu plus de 10 000 spectateurs en moyenne, par match joué à domicile.