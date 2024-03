Miami Open 2024: Les primes (prize money) du Miami Open

Jannik Sinner et les joueurs et joueuses du Miami Open 2024 se disputeront un prize money presque record. Sauf pour les vainqueurs.

Le Miami Open 2024, deuxième des neuf tournois ATP Masters 1000 et WTA 1000 organisés chaque année, figure parmi les plus grands événements de tennis en dehors des Grands Chelems, offrant des primes lucratives aux hommes et aux femmes. Niché dans un calendrier unique, le tournoi se déroule immédiatement après le BNP Paribas Open à Indian Wells, formant le « Sunshine Double », une référence aux deux tournois de niveau 1000 enchaînés.

Des primes égales aux hommes et aux femmes à Miami 2024

En 2019, le tournoi a déménagé du Crandon Park, situé sur une petite île au large de Miami, au Miami Gardens au Hard Rock Stadium pour accompagner la croissance continue de l’événement, qui dispose désormais de 30 courts de tennis et de l’écran vidéo le plus large de tous les tournois de tennis dans le monde.

Un prize money total de 16,5 millions d’euros

Pour l’édition 2024, le total des primes offertes au Miami Open s’élève à 17 991 110 dollars, soit environ 14 192 827 euros et 16 581 956 livres sterling, ce qui représente une augmentation modeste de 2,22 % par rapport à l’année dernière, constituant la deuxième plus grosse cagnotte de l’histoire de l’événement. Depuis 2014, le tournoi offre des primes égales aux hommes et aux femmes. Ainsi, pour l’année 2024, la bourse s’élève à 8 995 555 dollars pour les joueurs de l’ATP et de la WTA.

Des primes en baisse pour les vainqueurs mais augmentées aux premiers tours

Les champions en simple au Miami Open 2024 remporteront une prime de 1 100 000 dollars, tandis que les finalistes recevront chacun environ la moitié de cette somme, soit 585 000 dollars. Ces montants représentent une diminution de 12,85 % pour le vainqueur et de 11,68 % pour les finalistes par rapport à l’année dernière. Les équipes gagnantes en double se partageront un chèque de 447 300 dollars, tandis que les finalistes se partageront 236 800 dollars. Ces chiffres représentent une augmentation de 2,4 % pour les vainqueurs et de 2,2 % pour les finalistes par rapport à l’année précédente.

Les primes du Miami Open 2024

Simple :

1er tour = 23 250 $ (21 341 €)

2ème tour = 34 500 $ (31 667 €)

3ème tour = 59 100 $ (54 247 €)

4ème tour = 101 000 $ (92 707 €)

Quart de finale = 185 000 $ (169 809 €)

Demi-finale = 325 000 $ (298 314 €)

Finale = 585 000 $ (536 965 €)

Victoire = 1 100 000 $ (1 009 678 €)

Double :

1er tour = 18 640 $ (17 100 €)

2ème tour = 34 100 $ (31 284 €)

Quart de finale = 63 600 $ (58 347 €)

Demi-finale = 127 170 $ (116 668 €)

Finale = 236 800 $ (217 244 €)

Victoire = 447 300 $ (410 360 €)