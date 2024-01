Messi va toucher une fortune pour une pub au Super Bowl 2024

Lionel Messi sera l’une des vedettes des publicités diffusées dans le cadre du Super Bowl 2024.

Lionel Messi sera le protagoniste d’un spot publicitaire de 60 secondes diffusé à l’occasion du Super Bowl 2024 qui mettra en opposition les Kansas Chiefs et les San Francisco 49ers. La star argentine de l’Inter Miami sera le protagoniste d’un spot pour la bière Michelob Ultra, diff-usé en marge de l’événement annuel du football américain, le 11 février prochain.

Un spot commercial à 14 M$ au bénéfice de Lionel Messi

Selon un une information de Bloomberg, Michelob Ultra paiera 14 millions de dollars à Messi pour son apparition. Il s’agit d’une somme considérable, mais elle est en ligne avec les tarifs pratiqués par les grandes stars pour ce type d’événement. Ce n’est pas la première fois que Messi s’associe à Michelob Ultra. La marque de bière est l’un des sponsors du joueur depuis 2020. Elle a également signé un accord de partenariat avec la Copa América, qui se déroulera en juin et juillet prochain aux États-Unis.

Le Super Bowl 2024 peut permettre de toucher une audience de 100 M de téléspectateurs

Pour Michelob Ultra, l’apparition de Messi au Super Bowl est une occasion unique de toucher un large public. Le match est l’événement sportif le plus regardé au monde, avec une audience estimée à plus de 100 millions de personnes. La marque de bière espère que cette publicité permettra de renforcer son image et de séduire de nouveaux consommateurs.