Messi reste n°1, le nouveau top 10 des joueurs les mieux payés de la MLS

Lionel Messi est et reste le patron de la MLS avec son salaire inédit dans la ligue de football en Amérique du nord.

C’est l’heure de la traditionnelle mise à jour des salaires en MLS ! L’Association des joueurs de la Major League Soccer a dévoilé les chiffres officiels pour la saison 2024, et sans surprise, c’est Lionel Messi qui arrive en tête. La star argentine, qui a rejoint l’Inter Miami en 2023, touche un salaire annuel garanti de 20,45 millions de dollars, dont 12 millions de salaire de base.

Messi reste en tête, Busquets le rejoint sur le podium des salaires

Lorenzo Insigne suit l’octuple Ballon d’or à la deuxième place, avec un salaire annuel garanti de 15,4 millions de dollars (dont 7,5 millions de salaire de base) pour porter les couleurs de la franchise canadienne de Toronto. Messi devance aussi son coéquipier à l’Inter Miami, Sergio Busquets, qui complète le podium avec 8,77 millions de dollars garantis (dont 8,5 millions de salaire de base).

Les salaires des joueurs sont divisés en deux parties : le salaire de base annuel et la rémunération annuelle garantie moyenne. Cette dernière inclut le salaire de base, les primes de signature et autres bonus garantis étalés sur la durée du contrat, y compris les années optionnelles. Par exemple, un joueur avec un salaire de base de 500 000 dollars par an, ayant reçu un bonus de signature de 100 000 dollars, avec un contrat de deux ans et deux options d’un an, aura une rémunération annuelle garantie de 525 000 dollars.

Une part fixe et des bonus garantis pour les joueurs de la MLS 2024

L’ensemble de ces compensations moyennes annuelles garantit également les bonus marketing et les commissions d’agents, répartis sur la durée du contrat. Cependant, ces chiffres n’incluent pas les primes de performance, puisqu’elles ne sont pas assurées. Les montants indiqués concernent uniquement les contrats MLS et n’intègrent pas les revenus supplémentaires des contrats avec les clubs individuels.

Ainsi, la MLS, avec des stars comme Messi, continue de croître en popularité et en compétitivité, attirant des joueurs de renommée mondiale tout en renforçant son statut sur la scène internationale du football.

Le nouveau top 10 des joueurs les mieux payés de la MLS

Lionel Messi (Inter Miami) = 20,45 M$

Lorenzo Insigne (Toronto) = 15,4 M$

Sergio Busquets (Inter Miami) = 8,77 M$

Xherdan Shaquiri (Chicago Fire) = 8,15 M$

Sebastiàn Driussi (Austin) = 6,72 M$

Federico Bernardeschi (Toronto) = 6,3 M$

Emil Forsberg (New York Red Bulls) = 6,04 M$

Hector Herrera (Houston Dynamo) = 5,25 M$

Hany Mukhtar (Nashville) = 5,21 M$

Carles Gil (Inter Miami) = 4,25 M$

A l’addition du salaire de base et des bonus garantis