Mercato PSG. Un nouveau responsable du sponsoring recruté par le PSG handball

Le PSG handball se renforce administrativement.

Le mercato, ça n’est pas que pour le football et pas non plus qu’à l’exclusivité des athlètes. Ainsi le Paris Saint-Germain s’est-il récemment renforcé de l’extérieur, pour le poste de responsable du sponsoring, au service de la section du handball. C’est ce qu’annonce Victor Pruvot, l’intéressé, sur sa page Linkedin.

« Aujourd’hui, j’ouvre un nouveau chapitre tout aussi passionnant : Je suis désormais Responsable Sponsoring du Paris Saint-Germain handball ». En évoquant une « Mission claire : trouver de nouveaux partenaires pour faire rayonner encore plus haut cette institution », qui vient d’être sacrée championne de France de la discipline pour une dixième saison consécutive.

Anciennement à Sportfive, la régie commerciale du PSG handball

Victor Pruvot n’arrive pas en terrain inconnu. Il officiait précédemment à la cellule du sponsoring de Sportfive, alors en collaboration avec le Paris Saint-Germain handball, qui compte parmi les clubs sportifs commercialisés par l’agence marketing internationale.

C’est une sorte de retour aux sources pour Victor Pruvot qui a déjà oeuvré avec le Paris Saint-Germain, dans un autre registre lié à la billetterie, au sortir des mois qui ont suivi la crise de la Covid.