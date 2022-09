Maccabi – PSG: Audience TV en légère baisse pour Paris à Haïfa

Le PSG a sensiblement maintenu ses audiences sur Canal +, d’une soirée de Ligue des champions à une autre.

Péniblement, certes, mais le PSG a fait le job ce mercredi soir, en Ligue des champions, sur la pelouse du Maccabi Haïfa, en Ligue des champions (victoire 3-1). Ce succès permet à Paris de poursuivre sa marche en avant, que 1,7 millions de téléspectateurs ont suivi en direct, derrière les écrans, branchés sur la chaîne Canal +, détentrice des droits de diffusion de la compétition (hors audiences de la nouvelle chaîne Canal + Foot).

1,7 M de téléspectateurs devant Maccabi – PSG

C’est un peu moins qu’une semaine plus tôt, pour le choc du groupe H, opposant le club de Kylian Mbappé, Neymar et Messi, à la Juventus Turin. Ils étaient 1,73 millions branchés devant cette rencontre. Hier, le match s’est classé quatrième programme le plus vu de la soirée, derrière les chaînes France 2 (« Marianne », 2,76 M de téléspectateurs), TF1 (« Good Doctor », 2,4 M) et M6 (« Meilleur pâtissier », 2,06 M).

Sur les 1,7 M de téléspectateurs enregistrés, à l’occasion de ce Maccabi Haïfa – PSG, 8,5% étaient des plus de 4 ans et 5,8% des « Femme responsable des achats de moins de cinquante ans », selon les données de Pure Media.