France – Italie cartonne: plus d’1 Français sur 2 devant sa TV a suivi le match

Mission accomplie pour la France de Fabien Galthié, qualifiée pour les huitièmes de finale de sa Coupe du monde.

TF1 s’est facilement imposée en tête des audiences, ce vendredi en soirée, grâce au XV de France de rugby. L’ultime match de poule des Bleus disputé à l’Italie dans le cadre de la Coupe du monde 2023 a attiré plus de 13 millions de téléspectateurs, soit 56,3% de PDA sur l’ensemble du public âgé de quatre ans et plus, selon les chiffres partagés par Puremedias.

Un France – Italie à 13 millions de téléspectateurs

La large victoire des hommes de Fabien Galthié sur l’Italie, 60 à 7, a attiré 61,9% des Femmes responsables des achats de moins de cinquante ans présentes devant la télévision. Ce plébiscite a permis à la Une de signer une excellente vendredi en affichant 29,8% de PDA journalière. Derrière TF1 suit France 2 avec 1,53 million de téléspectateurs, pour une rediffusion des « Petits meurtres d’Agatha Christie » (6,6% de pda) et France 3, troisième, avec une rediffusion de l’émission musicale « Embarquement immédiat » (1,02 M et 4,7%).

Désormais qualifiée, la France disputera son quart de finale le dimanche 15 octobre en soirée (21h), face au deuxième du groupe B (probablement l’Afrique du Sud). Cette rencontre sera là encore à suivre en direct et exclusivité sur la chaîne TF1.