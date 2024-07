Caliente TV s’offre la Ligue 1

La LFP a négocié avec un groupe mexicain, les droits de ses compétitions en Amérique centrale et du sud.

L’opérateur mexicain Caliente TV vient de frapper un grand coup en acquérant les droits de diffusion de la Ligue 1 française pour l’Amérique latine. Ce contrat, annoncé le 18 juillet par la Ligue de Football Professionnel (LFP), couvre les trois prochaines saisons, de 2024-25 à 2026-27.

Caliente TV diffusera la Ligue 1, la Ligue 2 et le Trophée des champions

L’accord englobe non seulement la Ligue 1, mais aussi la Ligue 2 et le Trophée des champions. Il s’étend sur l’ensemble de l’Amérique centrale et du Sud, à l’exception notable du Brésil. Caliente TV s’engage à diffuser l’intégralité des matchs de Ligue 1 sur sa chaîne linéaire et ses plateformes de streaming, y compris sur les réseaux sociaux.

Ce partenariat marque un tournant pour la LFP, qui collaborait depuis une quinzaine d’années avec ESPN pour la couverture de la Ligue 1 en Amérique du Sud. Outre les diffusions en direct, Caliente TV proposera des résumés détaillés des rencontres impliquant les clubs phares du championnat, tels que le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille.

Un partenariat sur toute l’Amérique centrale et du sud sauf Brésil

Au Brésil, seul pays non concerné par cet accord, les droits ont été attribués à CazeTV, un service de streaming géré par LiveMode. Cette acquisition s’inscrit dans un contexte de restructuration globale des droits de diffusion de la Ligue 1. Sur le plan national, la LFP a récemment conclu des accords avec DAZN et BeIN Sports jusqu’en 2029, pour un montant total de 500 millions d’euros par saison.

La saison 2024-25 de la Ligue 1, qui comptera 18 équipes, débutera le week-end du 17-18 août 2024. Les amateurs de football sud-américains pourront suivre les performances de leurs compatriotes évoluant dans le championnat français, à l’instar du Brésilien Marquinhos et de l’Uruguayen Manuel Ugarte au PSG, ou encore du Chilien Guillermo Maripán à Monaco.