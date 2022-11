France – Australie 2022 égale l’audience de 2018

Didier Deschamps et les Bleus ont gagné devant 12,5 M de téléspectateurs.

Une entrée en matière en prime time, ce mardi soir, conclue par un succès sportif des bleus sur le terrain (4-1) et pour la chaîne TF1 qui diffusait l’événement. Le match France – Australie version 2022 a en effet été suivi par 12,53 millions de téléspectateurs en moyenne, pour une part d’audience énorme de 48,1%, chez les Français de 4 ans et plus. C’est, naturellement, le programme le plus suivi de la soirée sur les chaînes nationales.

12,5 M de téléspectateurs devant France – Australie 2022

A titre de comparaison, c’est autant qu’il y a quatre ans, pour la même affiche et au même stade de la compétition, alors en Russie. A l’époque, les Bleus avaient gagné devant 12,6 millions de téléspectateurs et un pic proche de 15 millions. La différence portait sur la part d’audience sur les 4 ans et plus, qui était alors de 69%. Précision d’importance, la rencontre se disputait à une case horaire bien différente, un samedi à quelques jours du début de l’été.

Le Danemark samedi après-midi, en suivant

Le prochain match pour l’équipe de France sera justement un samedi, programmé à 17h contre le Danemark. Un succès pourrait déjà qualifier les hommes de Deschamps pour la phase éliminatoire.