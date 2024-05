Mbappé: Combien a-t-il gagné depuis qu’il a signé au PSG ?

Si Kylian Mbappé a grandement permis au PSG d’accroître ses revenus, à l’inverse, le club a su faire des efforts pour payer son joueur à des niveaux alors jamais atteint dans le football.

Il va probablement disputer ce mardi soir, son dernier match européen avec le PSG sur la pelouse du Parc des Princes. Quelle que soit l’issue de la rencontre face au BVB, il n’y en aura plus pour Kylian Mbappé après cette demi-finale retour de Ligue des champions, jusqu’à la fin de son contrat au 30 juin prochain.

Au PSG depuis la fin du mois d’août 20217

Son deuxième contrat lui qui a rejoint le club de la capitale en provenance de Monaco, le 31 août 2017 au dernier jour du mercato de l’été. Arrivé en prêt payant d’un an avec option d’achat obligatoire, il a d’abord signé un contrat long de cinq ans au bout (du bout) duquel, il a finalement choisi de prolonger pour – pensait-on à l’époque -, trois ans jusqu’en 2025. C’est l’échéance qu’il affichait alors sur le maillot célébrant cet événement.

Mbappé a prolongé pour deux saisons plus une en option

La suite nous apprendra qu’il était autrement question de deux saisons plus une en option et d’un contrat qui l’a hissé en tant que footballeur le mieux payés au monde, à près de 6 millions d’euros brut mensuels. Jusqu’au départ de Cristiano Ronaldo en Arabia Saoudite. A son salaire gagné avec le PSG s’ajoutent les primes individuelles ou collectives, pour ses trophées en Ligue 1 ou en Coupe de France et ses nombreuses distinctions, de meilleurs joueur, buteur, espoir…

Des revenus du sponsoring qui gonflent crescendo

En plus de ces émoluments il y a les revenus tirés du sponsoring. Ils sont en constante progression et encore l’intéressé refuse-t-il des collaborations pour ne pas écorner son image. Le magazine Forbes les estime actuellement à près de 18,5 millions d’euros annuels, dont la part la plus grosse émane de son équipementier Nike. Et à plus de 100 millions d’euros le cumul de son année 2023.

Presque un demi-milliard d’euros gagnés depuis qu’il est au PSG

En prenant tous les revenus en considération, salaires, primes et partenaires commerciaux et presque sept saisons pleines passées à défendre le même maillot, Kylian Mabppé avoisine les 415 millions d’euros de gains depuis qu’il a officiellement rejoint le Paris Saint-Germain. A seulement 25 ans.