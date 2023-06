RC Lens: Dédicace au public lensois, le maillot domicile 2023-2024 dévoilé

Celui du retour du club en Ligue des champions, voilà la nouveau maillot domicile de Puma pour le RC Lens.

Puma dévoile ce vendredi matin le nouveau maillot domicile du Racing Club de Lens pour la saison 2023/2024. Cette saison, le club et l’équipementier ont mis en place une opération originale baptisée « À nos risques et terrils » pour le lancement du maillot. Dans le cadre de cette campagne, un supporter complice a arboré le maillot dans les rues de Lens et aux abords du stade lors de la dernière journée à domicile.

Un maillot 2023-2024 du RC Lens qui rend hommage à l’indéfectible soutien des supporters

Au fur et à mesure que le match approchait, le maillot se dévoilait progressivement, pour faire monter le suspense. Ce maillot est une célébration des couleurs traditionnelles du club Sang & Or, avec une dominante jaune et des rayures rouges sur les flancs et les manches, qui apportent du relief. Le col et les liserés sont de couleur noire. Une inscription « POUR L’AMOUR DU MAILLOT » est visible dans le col en hommage au soutien indéfectible des supporters lensois. Fabriqué en polyester recyclé, le maillot bénéficie de la technologie dryCELL pour réguler la température corporelle.

Le nouveau maillot domicile 2023-2024 du RC Lens sera disponible à partir du samedi 10 juin dans les espaces officiels physiques et digitaux, du club, de son équipementier et des partenaires commerciaux.