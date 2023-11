PSG: Un nouveau badge exclusif sur le maillot de Mbappé

A compter de ce vendredi et le match du PSG face à Monaco, le meilleur buteur de la Ligue 1 portera un badge distinctif sur son maillot.

Kylian Mbappé a reçu de la Ligue de football professionnel (LFP) le premier badge S1, le nouveau signe distinctif du meilleur buteur de Ligue 1. L’attaquant du Paris Saint-Germain, actuel leader du classement avec 13 buts inscrits, portera ce badge sur son maillot pour la première fois lors du match contre l’AS Monaco, au Parc des Princes, ce vendredi en ouverture de la 13e journée.

La LFP lance un badge de meilleur buteur, Mbappé premier récipiendaire

Le badge S1 a été créé par l’artiste Tyrsa, qui a déjà collaboré avec des marques prestigieuses comme Dior, Louis Vuitton ou Moncler. Il symbolise la rencontre entre la lettre « S » de Scoreur et le chiffre « 1 », réunis sur un circuit qui illustre la course que vont se livrer les buteurs au cours de la saison. Le tout en couleur dorée, pour symboliser l’excellence et la plus haute marche du classement.

Un badge remis en jeu après chaque nouvelle journée de Ligue 1

Après chaque journée, la course au badge Top Scoreur sera magnifiée par une vidéo mettant en scène les protagonistes du classement des buteurs. Au fil des journées et de l’évolution du classement, le badge sera donc susceptible de changer de propriétaire jusqu’à la consécration finale à l’issue de la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats, programmée le samedi 18 mai 2024, et la remise du trophée du meilleur scoreur S1 de la saison.

Ce nouveau dispositif inédit et innovant est une façon de célébrer les attaquants de Ligue 1 Uber Eats et de mettre en avant la course au titre de meilleur buteur, qui est l’un des enjeux majeurs du championnat.