PSG: Un maillot third qui serait rose et noir la saison 2024-25 prochaine

Le PSG pourrait avoir un maillot à dominante de rose la saison prochaine.

Selon Gol De Sergio le spécialiste espagnol des leaks sur les maillots, le prochain third du PSG sera rose et noir et produit non par la division Jordan mais Nike, l’équipementier du club. Particularité de ce dernier, son Swoosh du logo serait inversé, comme celui d’autres équipes d’élite Nike.

Rose et noir pour le prochain maillot third du PSG ?

La couleur principale du maillot serait le « Rush Pink » avec des accents noirs. Les couleurs officielles sont ainsi dénommées : « Rust Pink/Black/Black ». Le rose n’est pas une couleur singulière pour le Paris Saint-Germain, plusieurs fois le collectif du club de la capitale l’a porté dans son histoire. La dernière mélangeait le rose à du violet sur le modèle fourth de la saison 2020-2021.

Une couleur pas inédite mais rarement primaire à Paris

Souvent couleur secondaire, il est plus rare que le rose soit la couleur primaire. Il devrait être ici doublé de noir pour notamment marquer les sponsors et logos associés. Dont la fameuse Virgule qui serait donc une fois n’est pas coutume, imprimée à l’envers. Si les informations se confirment ce maillot third du PSG sera lancé vers le mois d’août 2024, peu de temps avant que débute la prochaine campagne européenne, pour laquelle ce maillot se destine. A condition, évidemment, que le PSG se qualifie.