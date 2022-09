PSG et Nike dévoilent le blanc nouveau maillot third pour la Coupe d’Europe

Kimpembe avec le nouveau maillot third du PSG.

Il est blanc en principal et cet ensemble ne trahit d’aucune faute, sur le design comme le couleurs choisies. Voilà, révélé ce vendredi matin, le nouveau maillot third 2022-2023, signé de Nike pour les joueurs du PSG. Pour eux, à l’occasion des matchs à jouer en Ligue des champions, puisque c’est normalement à cet effet, que cette pièce se destine.

A dominante de blanc le nouveau maillot third du PSG

Le fond est donc blanc et au centre, à l’avant, il y a l’épaisse et classique bande verticale en bleu foncé, teinté de rouge sur les côtés. Les logos sont tous ici placés au centre, les un s par-dessus les autres, en commençant par le PSG en haut, la Virgule de Nike, en-dessous et la compagnie Qatar Airways, encore en-dessous. Il est uni en blanc dans le dos, et se porte accompagné d’un short et de chaussettes en blanc, assorti.

🆕🏟️👕 Découvrez notre maillot 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 @nikefootball pour la saison 22/23 ⬜️

Une nouvelle tunique blanche qui revisite l’un des designs les plus emblématiques du Club ❤️💙 🛒▶️ https://t.co/dYaa1UCZft#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/xiIzjK4HTc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 9, 2022

Vendu en deux versions distinctes à prix différents

Ce nouveau maillot third 2022-2023 de Nike pour le PSG est d’ores-et-déjà disponible à la vente au grand public, sur la plateforme en ligne du Paris Saint-Germain, ou directement via son partenaire technique, Nike. Il existe comme toujours deux versions, l’une identique aux pros sur le terrain, à 139 euros, et l’autre dite stadium, pour les supporters, à 89 euros.