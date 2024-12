L’Atlético Madrid boucle 2024 avec un bénéfice

Une bonne année sur le plan financier pour l’Atlético Madrid.

L’Atlético Madrid affiche une santé financière solide pour l’exercice 2023-2024, avec un bénéfice avant impôts de 980 683 euros. Ces résultats ont été approuvés lors de l’assemblée générale des actionnaires, qui réunissait 98,74% du capital social du club, représentant 5,22 millions d’actions.

Pour la saison 2024-2025, les Colchoneros prévoient des recettes de 459 millions d’euros, un budget validé à l’unanimité par les actionnaires. Dans cette dynamique positive, le club envisage une nouvelle augmentation de capital de 70 millions d’euros pour financer un projet ambitieux autour du Riyadh Air Metropolitano.

L’Atlético Madrid mène un projet immobilier autour de son stade

Ce projet, qualifié par le PDG Miguel Ángel Gil Marín de « plus grand de l’histoire du football », prévoit l’aménagement de 265 000 m² comprenant des terrains de football, des installations multisports, une plage artificielle, un parcours de golf et un complexe sportif. Le plan inclut également une résidence pour le centre de formation et un espace de loisirs avec restaurants, espaces commerciaux et cinémas.

Cette potentielle levée de fonds ferait suite à une première augmentation de capital de 70 millions d’euros réalisée en juin dernier, lors de laquelle 378 352 nouvelles actions avaient été émises à 187,1 euros l’unité (8,5 euros de valeur nominale et 178,6 euros de prime d’émission).