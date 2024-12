Un nouveau sponsor majeur pour la LFP

La LFP compte Essilor comme nouveau partenaire majeur.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé ce jeudi un partenariat avec Essilor, une marque spécialiste de l’optique ophtalmique. Cette collaboration, signée pour une durée pluriannuelle, positionne Essilor comme partenaire majeur dans la catégorie santé visuelle pour plusieurs compétitions phares : la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et l’eLigue 1 McDonald’s.

Un partenariat pluriannuel avec le groupe Essilor

« À travers ce partenariat, nous poursuivons notre mission : permettre à chacun de bien voir pour mieux profiter de chaque instant. Le football est le sport le plus pratiqué et le plus regardé en France. Ce partenariat nous permet de toucher le plus grand nombre, afin de sensibiliser tout un chacun à l’importance d’une bonne santé visuelle. C’est aussi une belle opportunité pour nos partenaires opticiens de capitaliser sur ce partenariat dans le cadre de leur communication locale », commente par communiqué, la directrice générale d’Essilor France, Prûne Marre.

L’accord prévoit dispositif de visibilité au bénéfice du sponsor comme le parrainage des statistiques des matchs de Ligue 1, la présence sur les panneautiques LED autour des terrains et l’association aux trophées de l’homme du match en Ligue 1, lors des rencontres diffusées le dimanche soir.