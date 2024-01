Paris 2024: Le Coq Sportif dévoile les tenues des athlètes olympiques et paralympiques

Signées Le Coq Sportif les tenues des athlètes Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ont été dévoilées.

Dans la valise des athlètes français engagés au Jeux Olympiques de Paris 2024, que trouvera-t-on ? L’équipementier Le Coq Sportif a dévoilé ce mardi les tenues officielles pour les épreuves olympiques t paralympiques puisque pour la première fois, elles seront identiques. Entre les athlètes au nombre de 840 et leur staff technique, cela représente près de 3 000 personne à habiller, à la fois pour la présentation (cérémonie d’ouverture et de clôture, plus le village et les podiums), les entraînements et la compétition. Ce sont donc plus d’une centaine de milliers de pièces à fournir.

Des centaines de milliers de tenues à produire pour les JO de Paris 2024

Pour la compétition, quatre fédérations que sont l’athlétisme, le handball, le basket et le football porteront toutefois les tenues de leurs équipementiers associés, les autres revêtiront celles du partenaires technique du Cojo. Pour livrer sa collection, la marque de l’Aube s’est associée à Stéphane Ashpool, un ancien basketteur professionnel devenu designer de la mode. Ses tenues réinterprètent le drapeau français, sous la forme de courbes symboliques du chemin vers la victoire. Le blanc devient écru et le coq se d’emblème national n’est plus de profil mais de face, dans une version modernisée.

Les droits d’exploitation et de commercialisation jusqu’à la fin de l’année

Outre les athlètes et l’encadrement, Le Coq Sportif habillera aussi les plus de 5 000 arbitres des compétitions, les plus de 7 000 salariés de Paris 2024 et les VIP et médias affiliés à l’événement. Ce sont plus de 200 000 pièces en plus à produire. La marque français a les droits d’exploitation et de commercialisation accordés jusqu’au 31 décembre 2024.