OM: Couleur volcanique, le maillot third 2023-24 dévoilé

Le maillot third de l’OM est sorti.

L’Olympique de Marseille a dévoilé ce jeudi son maillot third pour la saison 2023-2024. Une tenue qui fait écho à la passion brulante que peut ressentir le peuple marseillais pour son club. Le maillot est noir avec des flammes orange sur le devant. Ce motif fait référence à la chaleur et à l’intensité des supporters olympiens. La mention « PEUPLE VOLCANIQUE » est d’ailleurs inscrite sur le dos du col.

Un maillot qui célèbre l’esprit volcanique des fans de l’OM

À Marseille, le football est un vrai vecteur social. La ville entière vibre pour l’OM, vit au rythme de ses matches et partage de vives émotions. Le « peuple volcanique » est une référence à cette ferveur incandescente, qui se manifeste à l’Orange Vélodrome et dans les stades de France et d’Europe.

Les Marseillais mis à contribution pour la campagne promotionnelle

Pour révéler ce maillot, PUMA a lancé une campagne inédite dans laquelle elle a voulu personnifier le « PEUPLE VOLCANIQUE » à travers des visages de la ville. Une cinquantaine d’artistes, créateurs de contenus, comédiens et acteurs locaux ont endossé ce maillot et sont venus représenter le peuple olympien au cœur de l’Orange Vélodrome.