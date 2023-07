OGC Nice: Le Coq Sportif nouvel équipementier, le maillots 202324 dévoilés

Nouvel équipementier et nouveaux maillots pour l’OGC Nice.

Le Coq Sportif et l’OGC Nice ont noué un partenariat majeur à compter de cette nouvelle saison 2023-2024 en Ligue 1. La marque française de vêtements de sport retrouve le club azuréen, 42 ans après, pour une collaboration qui s’inscrit dans le cadre d’un sponsoring maillots dont la durée n’a pas été communiquée.

Le Coq Sportif nouvel équipementier de l’OGC Nice

Pour rendre hommage à leur passé commun, Le Coq Sportif a conçu un maillot domicile et un maillot extérieur qui célèbrent les attributs historiques du club, à partir de la symbolique des bandes rouge et noir. Le maillot domicile est conçu avec une nouvelle matière, composée de polyester et d’élasthanne. Les couleurs historiques, le rouge et le noir, sont mises en avant, accompagnées d’un logo en transfert silicone et d’un badge d’authenticité. L’encolure du maillot arbore la devise des Niçois, « ISSA NISSA ». Les manches, quant à elles, sont confectionnées à partir de matières recyclées. Les joueurs compléteront leur tenue avec un short et des chaussettes blanches.

Rouge et noir à domicile, blanc à l’extérieur

Le maillot extérieur mise sur l’élégance avec le blanc comme teinte principale. Les manches asymétriques reprennent les couleurs historiques du rouge d’un côté et du noir de l’autre, conformément à l’ADN de Le Coq Sportif. Le short de la tenue reprend également cette asymétrie avec une bande rouge d’un côté et noire de l’autre. Les joueurs complètent l’ensemble avec des chaussettes blanches. Du côté des commanditaires associés, ce maillot portera la marque d’INEOS en tant que sponsor principal, avec Grenadier dans le dos et INEOS Science + Performance sur la manche. Le short des Aiglons affichera le logo de Vbet.