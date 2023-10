Netflix recrute Ronaldo et Barthez pour la promo de « Lupin »

Une autre version de la finale de la Coupe du monde 98 version Netflix.

La plateforme Netflix a annoncé le lancement de la troisième saison de « Lupin » sur ses réseaux sociaux. Cette série est inspirée des aventures d’Arsène, un homme en quête de vengeance contre une famille qui a injustement traité son père. Et pour promouvoir cette nouvelle saison, Netflix a choisi nul autre que Ronaldo Fenômeno pour incarner le rôle principal et le gardien des Bleus, Fabien Barthez en guest à la fin, dans une histoire fictive liée à la finale de la Coupe du Monde de 1998 en France.

Netflix refait l’histoire de la Coupe du monde 98 façon Lupin

Pour rappel, avant la finale opposant l’équipe brésilienne aux hôtes français, Ronaldo, actuel propriétaire du club brésilien Cruzeiro, avait fait une crise et avait été transporté en urgence à l’hôpital. Sa participation au match était incertaine, mais il avait finalement joué, bien que le Brésil ait perdu par 3-0.

Dans cette vidéo promotionnelle, une fausse interview a été réalisée avec le journaliste Marcos Uchoa, qui raconte une histoire fictive impliquant Lupin et Ronaldo. Le jeune Français vendait des bonbons aux joueurs brésiliens et aurait subtilisé une médaille porte-bonheur de Nazário. Lupin est célèbre pour sa capacité astucieuse et charmeuse à commettre des crimes.