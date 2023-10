Messi: Adidas dévoile des crampons signatures pour son 8e Ballon d’or

Lionel Messi a remporté son 8e Ballon d’Or et pour l’accompagner Adidas a commandé la création de huit bagues en or 14 carats, chacune d’entre elles honorant les réalisations du joueur au trophée individuel le plus prisé du football. Plus tard dans l’année, chaque bague sera mise aux enchères et tous les bénéfices iront à des œuvres caritatives qui seront sélectionnées par Messi et Adidas.

Des bagues une paire de crampon pour célébrer le Ballon d’or de Messi

Pour commémorer davantage cette occasion historique, adidas lance également le pack X Crazyfast.1 Messi « El Ocho », qui réimagine la chaussure X Crazyfast signature de Leo avec une nouvelle palette de couleurs inspirée des nuances d’or que l’on peut voir sur un trophée Ballon d’Or.

8 ballons sur le côté de la chaussure pour autant de titres de La Pulga

Les 8 ballons sur le côté de la chaussure représentent chaque année où Messi a été élu meilleur joueur du monde. Une tête de chèvre dorée se trouve juste en dessous des lacets de chaque chaussure, tandis que les mots « El Mejor Del Mundo » (Le meilleur du monde) ornent l’extérieur de la chaussure en impression décorative en relief tonal. Les chaussures sont fabriquées de la même manière que celles que Messi utilise sur le terrain, avec la même semelle extérieure, la même construction de languette burrito et l’empeigne hybridtouch.