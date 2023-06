L’UEFA dévoile la mascotte de l’Euro 2024 (mais lui cherche un nom)

Un ours pour mascotte de l’euro 2024 de football, prévu en Allemagne.

L’UEFA a dévoilé ce mardi, la mascotte de l’Euro 2024 et c’est un ours qui sera le visage de la compétition organisée par l’Allemagne. Celui-ci n’a pas encore nom, c’est en effet au public qu’il revient d’en décider. Quatre suggestions sont soumises au vote : Albärt, Bärnardo, Bärnheart et Herzi von Bär.

Cette mascotte rend hommage à l’ours en peluche popularisé en Allemagne au début du XXe siècle. Après avoir fait une visite surprise dans une école primaire à Gelsenkirchen, la mascotte de l’Euro 2024 sera officiellement présentée ce mardi soir aux spectateurs avant le match amical entre l’Allemagne et la Colombie.

D’Allemagne elle va partir en voyage dans les écoles d’Europe

« En tant que père, je sais combien il est important de stimuler l’imagination des enfants. Nous espérons avoir créé avec notre mascotte un personnage amusant et attachant qui transmettra aux enfants le plaisir de jouer au football », explique par communiqué Phillip Lahm, le directeur du tournoi de l’Euro 2024. La mascotte entamera bientôt un long voyage à la rencontre des élèves, à travers les écoles d’Europe, avant d’embrasser sa véritable vocation d’icône de l’Euro de football, programmé sur un mois entre le 14 juin et le 14 juillet 2024.